Anche in Umbria taser alle forze di polizia, la Lega esulta e rilancia la battaglia

PERUGIA – Anche in Umbria le forze di polizia avranno in dotazione il taser, la cosiddetta pistola elettrica. Lo hanno annunciato i parlamentari della Lega Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Stefano Lucidi e Simone Pillon. “Da anni ci battiamo affinché agli agenti delle forze dell’ordine venga dato in dotazione il taser e finalmente, a partire già dalle prossime settimane, anche in Umbria 107 agenti avranno a disposizione la pistola a impulsi elettrici» hanno detto con una nota congiunta, aggiungendo che «si tratta di un traguardo storico, che siamo onorati di aver raggiunto grazie a un lavoro costante portato avanti sin dall’inizio della legislatura”. I parlamentari della Lega, comunque, annunciano anche un “altro obiettivo che intendiamo raggiungere: consentire l’utilizzo del taser sia agli agenti di polizia locale che agli agenti di polizia penitenziaria, sempre più spesso vittime di aggressioni all’interno delle carceri”