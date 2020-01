Anche in Umbria il M5S si affida ai ‘facilitatori’ per arginare malumori e fughe

PERUGIA – La formula dei cosiddetti ‘facilitatori’ viene esportata anche in Umbria dal M5S. Il motivo? Semplice: anche da queste parti ci sono da arginare o sopire malumori, piccole rivalse e tanta voglia di abbandonare la barca in un momento in cui poche cose sembrano funzionare.E allora votando sulla piattaforma Rousseau i grillini umbri hanno deciso di affidare questo compito non facile a I militanti Simonetta Checcobelli, Samuele Bonanni e Serenella Bartolomei: la prima si occuperà di ‘Formazione e coinvolgimento’, ‘Relazioni esterne’ è appannaggio di Bartolomei mentre il terzo lavorerà sulle ‘relazioni interne’ . Sintesi: ognuno dei tre avrà il compito di tenere insieme il Movimento e aprire o dialogare con i rappresentanti degli altri partiti o movimenti.