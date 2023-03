Anche due umbre nella lista dei migliori giovani Under 30 di Forbes

Ci sono due giovani umbre nella lista dei 30 Under 30 Europe 2023 stilata dalla celebre rivista Forbes, che seleziona i ragazzi europei più promettenti in dieci diversi campi.

Violetta Grimani, 27 anni, ternana, è uno dei 30 nomi selezionati nella categoria finance. A Londra si occupa di investimenti nel software, nella sicurezza informatica e in aziende tecnologiche per il gigante Kkr. Ha lanciato anche il programma 30 Days 30 People, con cui forma per la finanza ragazzi che hanno alle spalle un’istruzione in altri ambiti.

L’italo-brasiliana Flavia Mazzanti, nata ad Orvieto, è un’artista, architetto e imprenditrice. È inclusa nella sezione sports&games perché ha fondato, assieme a Michael Bonell, Immerea, una startup che sviluppa un gioco di realtà virtuale per utenti ciechi. Coordina inoltre Xr Vienna, una comunità di professionisti del settore della realtà virtuale e della realtà aumentata.

Gli italiani in classifica sono dieci, due in meno rispetto all’anno scorso.