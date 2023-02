Anche due aziende umbre nella top 100 della Bocconi school of management

FOLIGNO – Ci sono anche Monini e Fertitecnica Colfiorito (Foligno) tra le prime 96 aziende selezionate dalla Bocconi school of management per il Best performance award. L’azienda guidata dal direttore generale Alessio Miliani ha superato una selezione che ha inizialmente interessato 1.400 aziende, arrivando fino all’ultimo step «non solo per risultati economici, ma anche per attenzione alla sostenibilità». Nessuna azienda umbra, invece, risulta tra le 19 finaliste né tra le cinque premiate dalla commissione, ovvero SanLorenzo spa (Best performer of the year), Igor srl (Best performing large company), Simonelli group spa (Best performing medium company), Omb Saleri spa (Best performing small company) e Cerved group (hot topic).