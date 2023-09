PERUGIA – Anche una squadra di tecnici del Soccorso alpino e speleologico Umbria è presente in Turchia impegnate nelle operazioni per recuperare uno speleologo statunitense bloccato nella grotta Morca a mille metri di profondità. In Turchia sono ora presenti 46 operatori del Corpo. Al momento oltre all’Italia, sono diverse le nazioni coinvolte in questa complessa operazione coordinata dall’ente turco di Protezione civile, tra cui la Bulgaria, la Polonia e l’Ungheria.