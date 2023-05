UMBERTIDE – L’Umbria resta la meta preferita dei vip. L’ultimo di questi in ordine cronologico è stato Andrea Agnelli, fino a qualche mese fa presidente della Juventus prima che il club bianconero fosse coinvolto in diversi processi. IL 29 aprile si è sposato con l’ex modella Deniz Akalin in uno scorcio meraviglioso sulle colline di Lisciano Niccone in provincia di Perugia al confine con la Toscana. A riportare la notizia del matrimonio segreto e condividere una gallery fotografica è TuttoSport. Agnelli e Akalin sono fidanzati dal 2015 hanno due figlie, Livia Selin e Vera Nil, il nupote dell’avvocato aveva avuto Baya e Giacomo con la prima moglie Emma Winter e Mila. Al ricevimento sarebbe stato presente anche Pavel Nedved.