Anche a Terni i laboratori per pre-adolescenti dell’Istituto Ruhi

di DUCCIO PENNA*

Fin dai tempi immediatamente precedenti il primo loockdown (febbraio 2020) a Terni alcuni pre-adolescenti, compresi tra gli 11 ed i 15 anni, hanno iniziato a partecipare ai corsi dell’Istituto Ruhi, un’agenzia educativa internazionale, nata in Columbia negli anni ’90, che promuove programmi coll’intento di valorizzare le potenzialità di ogni individuo, ma in particolar modo quelle delle nuove generazioni, per coltivare fin dalla tenera età il desiderio di contribuire al bene comune; tali programmi si ispirano agli scritti della Fede Bahá’í, nata a metà del XIX secolo, ma non ne illustrano la dottrina, al contrario si prestano all’esame di chiunque lo desideri per favorire la costruzione di comunità, più unite, armoniose e vibranti di fronte alle sfide contemporanee.

Nel febbraio del 2020 i primi ad aderire ai corsi sono stati dei giovanissimi seguiti da una cara amica, la dottoressa Rossana Pilloni, che, conosciute le finalità del progetto ha favorito l’incontro con i suoi allievi (la dottoressa li sosteneva nello svolgimento dei compiti a titolo volontario) e con le loro famiglie, che hanno accolto con entusiasmo la proposta. I corsi sono stati sostenuti anche dal Padre Pavel Gajewskj, della Chiesa Metodista, il quale non ha esitato a metter a disposizione a titolo completamente gratuito un’ ampia e confortevole sala per gli incontri previsti. Poco dopo si è avuto il lockdown totale ed i ragazzi nella difficoltà del momento e non disponendo di devices sufficienti non hanno più frequentato. I corsi non sono però terminati, perché nell’autunno del 2020 ho avuto modo di conoscere le attività del CGS di Terni, cioè i Cinecircoli Giovanili Socioculturali, un’associazione di ispirazione cattolica, che promuove con l’arte cinematografica la socializzazione, la loro valorizzazione, ma anche un preziosissimo aiuto scolastico ai giovanissimi; ho così avuto occasione di parlare anche con Susanna Vianello e con Marco Marongiu, due degli animatori del Cgs di Terni del programma dell’ Istituto Ruhi, che è stato anche da loro molto apprezzato. E’ così ripartito un altro gruppo giovanissimi pieno di entusiasmo e desideroso di accrescere l’amicizia, nonostante la nuova impossibilità di incontrarsi in presenza.

I ragazzi sono stati attratti dall’idea di allargare e di rafforzare un gruppo di amici già esistente, perché è un’esigenza tipica di quest’età quella di “creare un gruppo di coetanei”, che possa esplorare la realtà, farsi domande su di essa e trovare le proprie risposte, in modo tale però, che ognuno “si senta se stesso” in questo percorso così cruciale alla loro età, cioè “si percepisca” completamente accettato dal gruppo, anche se le sue idee o le sue abitudini o il suo modo di vestire non coincidono con quelle degli altri membri del gruppo, in questi tempi sempre più composto da giovani di etnia o classe sociale o cultura o religione differenti, affascinanti tuttavia, nello stesso tempo, di scoprire di essere tutti “foglie di uno stesso albero, frutti di uno stesso ramo, onde di un solo mare …illuminati dallo stesso sole”.

Il programma, dal canto suo, prevede lo studio di una serie di libri adatti a quest’età, che permette ai giovanissimi di affinare la capacità del linguaggio da un lato ed il pensiero scientifico d’altro, con testi progressivamente più complessi in relazione all’età e che hanno come protagonisti gruppi di pre-adolescenti, che vivono nei più diversi contesti, il continente africano, come quello asiatico o quello europeo e che affrontano situazioni assai diversificate tra loro, come la difficoltà di mantenersi agli studi o l’essere studenti in un paese straniero o addirittura convivere con le violenze di conflitti bellici ed essere chiamati a scelte di grande responsabilità , che ormai sono riconoscibili in molti paesi del mondo

Si rivela preziosa per il gruppo la presenza della figura di un animatore, più spesso un ragazzo alla fine delle superiori o universitario, che cerca di ascoltarli, li aiuta a consultarsi tra loro favorendo qualità come la valorizzazione delle differenze, il coraggio, la sincerità, l’onestà o facendo emergere il desiderio del gruppo nell’apprendere uno sport, nel crescere in un’attività artistica ed incoraggiandone e facilitandone la realizzazione; essere loro vicino nell’organizzare momenti comuni come passeggiate o la visone di opere teatrali o film,fare pic nic all’aperto, invitare ed accogliere nuovi amici.

* responsabile comunità Baha’I a Terni