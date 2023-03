Amministrative Terni, Latini annuncia: “Sono in campo per il secondo mandato”

TERNI – Mentre nel centrodestra prosegue la faida interna, con Tesei che si schiera al fianco di Latini, il segretario regionale della Lega Caparvi che mette in campo la poco amata in città Alessandrini e Fdi che spinge su Masselli, il sindaco uscente – appunto Latini – annuncia in una nota scritta su facebook che lui sarà comunque in campo. Con il centro destra o con una civica (La Notizia Quotidiana lo aveva anticipato), se non sarà possibile fare diversamente

Le parole del sindaco: “In queste settimane in cui il mio nome è rimbalzato ovunque, accostato ad indici quasi borsistici in salita e discesa del tutto incuranti del sentire della città, ho ricevuto numerosi attestati di stima e incoraggiamenti, molti dei quali sono sfociati nella volontà di mettersi a disposizione in prima persona per sostenere un progetto di rilancio iniziato nel 2018. Attestati che mi incoraggiano e mi spingono a restare in campo, mettendomi a disposizione della nostra città con la passione e spirito di dedizione che hanno contraddistinto il mio impegno in questi 5 anni in cui ho avuto l’onore di guidare Palazzo Spada. Sono in campo perché c’è da proseguire un lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti insieme alle forze politiche del centrodestra sia partitiche che civiche, alle donne e agli uomini che in Giunta ed in Consiglio comunale hanno indirizzato e supportato le scelte dell’amministrazione”.

L’appello al centrodestra

Poi l’appello ai partiti di centrodestra: “Ho sempre avuto rispetto dei partiti – prosegue Latini – di cui anche io sono espressione, e del proficuo dibattito che scaturisce dal confronto delle rispettive posizioni, ma quello che ciascuno di noi non deve mai dimenticare è che esiste un bene superiore, quello della città e dei suoi cittadini al cui servizio abbiamo avuto il privilegio di lavorare in questi anni. Per tutto questo sono in campo augurandomi che tutte le forze di centrodestra, che mi hanno sostenuto in questo mandato e che vogliono rivendicare i risultati che il sindaco, la Giunta e il consiglio comunale hanno raggiunto negli anni, vogliano proseguire insieme per continuare nell’esclusivo interesse di Terni, per evitare che ricada nelle mani di chi l’aveva condotta nel baratro e per costruire una prospettiva di lungo periodo di crescita e di sviluppo per il nostro territorio”. E ora la matassa per il centrodestra si ingarbuglia ancora di più.

La situazione: verso 8 candidati

A questo punto si va verso un primo turno con almeno 7 candidati, forse addirittura 8 o 9. Riassumendo: Leonardo Latini (sindaco uscente, lista civica appoggiata da una parte della Lega); Orlando Masselli (FdI, FI, Terni Civica e una parte della Lega); Josè Maria Kenny (Pd più una civica); Claudio Fiorelli (M5S, Lista Bella Ciao con Prc e Pci, Alleanza Verdi-Sinistra); Paolo Cianfoni (Alleanza degli Innovatori); Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare); Silvia Tobia (Potere al Popolo) già ufficializzati.

A questi si aggiungerà, con ogni probabilità il consigliere comunale ed ex regionale Emanuele Fiorini, che sta provando ad allestire una civica. Da capire invece se ci sarà o meno anche il candidato del resto del Terzo Polo, con Azione e Italia Viva che non hanno ancora deciso cosa fare. La candidatura di Santino Rizzo non è mai stata ufficializzata ma nemmeno mai tolta dal tavolo.