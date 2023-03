Amministrative Terni, Kenny: “Sono pronto, ma il Pd decida”. Dem spaccati. E Caparvi rilancia su Latini

TERNI – La pallina della roulette (a questo punto, verrebbe da dire: roulette russa) per le candidature a sindaco di Terni continua a girare vorticosamente. E chissà mai quando si fermerà. Sabato mattina come annunciato il professor Josè Maria Kenny ha presentato la propria autocandidatura: “Non sono il candidato di un partito, sono al servizio della città”, ha detto, invitando i partiti ora a fare una mossa. Ad ascoltarlo una bella fetta dei dem, quelli che ieri all’ora di pranzo hanno mandato all’aria l’operazione Diotallevi col Terzo Polo.

Appello all’unità, ma inascoltato

“Chiaramente credo nei valori del centrosinistra – ha detto Kenny parlando al Pd – ma se loro non pensano che la mia sia una candidatura valida per me non succede nulla, mi dispiace ma torno a casa dal mio nipotino. Ora la responsabilità è nelle mani dei partiti e nella società ternana, se vuole fare una svolta io confermo la mia disponibilità. Il Pd è un partito fondamentale, ho parlato con loro, con diversi esponenti, la mia è una visione che vuole guardare al futuro e questo è quello che ho offerto al Pd. Al recente congresso so che si è parlato della mia candidatura in maniera positiva, ma il Pd deve risolvere i problemi che ha con il confronto a livello regionale e nazionale. Io continuo a dare il mio supporto al centrosinistra, ma il Pd deve decidere se sono il candidato migliore”.

Anche Tommaso Bori, segretario regionale dem, fa appello all’unità: “Auspico p un lavoro serio e un percorso comune che porti alla costruzione di una soluzione condivisa, attraverso la sintesi delle nostre esperienze e dei nostri valori comuni. In gioco c’è la dignità di un’intera città che viene calpestata ormai da cinque anni da una destra che smantella la sanità, taglia i servizi, nega i diritti, svilisce la cultura e la socialità, dimostrandosi, per altro, del tutto incapace di promuovere lo sviluppo e di difendere il lavoro”.

Martedì la resa dei conti a Terni ma in pochi sembrano avere voglia di ascoltare l’appello di Bori. Nel Pd c’è chi caldeggia Kenny (Raffaelli, Di Girolamo), chi voleva appoggiare Diotallevi (l’ala Bonaccini) e chi ancora stamattina è andato in pressing sul M5S per convincerlo a ritirare la candidatura di Claudio Fiorelli e andare uniti su un nome comune.

In campo bella Ciao

Operazione, quest’ultima impossibile. Del resto i grillini hanno bruciato tutti sul tempo annunciando il consigliere comunale e medico anestesista come proprio candidato e non molleranno. Tanto più che ora è stata ufficializzata anche una lista in supporto, quella della quale vi avevamo dato conto, denominata “Bella ciao”, animata dagli ex consiglieri regionali Stufara e Mascio e che ha come referenti Lorenzo Carletti (Prc), Michele Froscianti (Pci), Eleonora Galli, Pierluigi Rainone del comitato No Inc e Maura Mauri. Falce e martello nel simbolo, motto partigiano ed hyperion.

“Terni – dice il segretario di Rifondazione – non può essere la piazza degli affari al ribasso che trasformano la città nel liquamificio dell’Umbria. Questa è una vergogna e un’eredità di classi politiche trasversalmente intese, senza spina dorsale né autonomia dal potere economico privato. Noi siamo contro l’imprenditoria predatoria e speculativa. La giunta Latini ha proseguito con la privatizzazione di tutte le risorse strategiche della città ma la politica non può essere lo strumento di ratifica dei consigli di amministrazione”.

Centrodestra: Caparvi non molla Latini

Partita ancora apertissima anche nel centro destra. Perché se FdI ha calato l’all-in su Orlando Masselli, la parte di Lega (gli assessori) che insieme a Fi vuole la conferma di Latini parla di “imposizione dall’alto”. Il segretario regionale Virginio Caparvi rilancia: unità, ma attorno al primo cittadino uscente. “Lega Umbria – afferma – ringrazia gli amici di Fratelli d’Italia per la proposta avanzata, amici che negli anni hanno contribuito, insieme a tutta la coalizione, ad una preziosa azione amministrativa a sostegno del sindaco Leonardo Latini. Proprio in virtù di questa esperienza positiva, nata fra mille difficoltà ereditate dalla sinistra, crediamo che il valore rappresentato dall’intero centrodestra debba continuare ad essere espresso con coerenza e convinzione. Invitiamo gli alleati ad un incontro da organizzare quanto prima – scrive Caparvi – per definire l’imminente campagna elettorale, così da poter raccontare quanto di buono e positivo è stato fatto dalla giunta Latini sostenuta anche dall’assessore Masselli. Ed è proprio con il sindaco Latini che intendiamo unitamente proseguire”.

Altro giro, altra corsa, non si escludono sorprese. Compresa una possibile candidatura di Latini con una civica, magari per provare a pesare il consenso al primo turno.

Terzo Polo: cade il nome di Rizzo?

In tutto questo, il Terzo Polo è da stamattina in conclave. Santino Rizzo, gettato nella mischia dall’ala breghiana di Azione, una volta intuito che il rischio di andare da soli è ormai concreto (IV, Innovatori, Liberali e forse persino una parte di Azione non lo appoggerebbero), è sempre meno convinto e non è escluso che la candidatura – nata fra l’altro senza passare dalla segreteria regionale -cada a breve. Fra lunedì e martedì si scioglierà il nodo: si lavora ad un candidato di sintesi, magari che possa piacere anche quell’ala moderata del centro destra poco entusiasta dello spostamento a destra dell’asse della maggioranza. O magari ad un rilancio di Diotallevi. Telefonate in corso in direzione Roma.