Amministrative Terni: Kenny in campo fra i mal di pancia dem. Terzo Polo, Diotallevi si defila (per ora)

TERNI – Grandi manovre ancora in corso a Terni, la ruota dei candidati gira ancora. Orlando Masselli è stato lanciato da Fratelli d’Italia come sindaco ma adesso è da vedere se la Lega si accontenterà del ticket che prevede Valeria Alessandrini, ex senatrice, candidata alla Regione o se rilancerà con Latini.

Intanto però in casa centro-sinistra, acque agitate. Josè Maria Kenny si presenterà stamattina, ma scenderà in campo con una lista civica. Il Pd dovrebbe accodarsi, ma attenzione perchè è stato lo stesso professore e non il partito ad annunciare la candidatura. La pallina non si è ancora fermata.

Non tutti d’accordo

Perchè dentro i dem non tutti sono d’accordo con la candidatura del professore, lontano da tempo dalla città e dalla politica attiva e soprattutto poco attrattiva per tentare l’accesso al ballottaggio. Soprattutto perchè dentro i dem c’era chi tesseva la tela per appoggiare Luca Diotallevi, candidato dall’Alleanza degli Innovatori. Sembrava tutto fatto, per un accordo a tutto campo, ma le resistenze di chi ha puntato su Kenny (Raffaelli e Di Girolamo, soprattutto) hanno fatto saltare tutto, col risultato che il professor Diotallevi, per ora, fa un passo indietro anche col Terzo Polo.

Cosa faranno adesso i civici (Iv, CiviciX, liberali)? Fitto lavorio per arrivare ad una mediazione per un candidato che possa avere un consenso molto ampio, anche al di là del perimetro dell’alleanza, compresa Azione che invece spinta da Brega insiste ancora per Santino Rizzo, col rischio concretissimo di andare da sola. Oppure provare a far recedere Diotallevi dalla sua decisione, visto che il suo nome piace a tanti. Ha da passà a nuttata. Forse più di una. Annuncio del candidato entro metà settimana. Unica certezza: l’Alleanza sarà in campo, ma non si escludono sorprese.