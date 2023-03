Amministrative Terni, il Pd ufficializza Kenny, ma i Verdi puntano sulle primarie

TERNI – Se la destra ternana piange, la sinistra della città dell’acciaio non ride per niente. Oggi è il giorno dell’Alleanza Verdi Sinistra, che chiede a gran voce primarie di coalizione per scegliere il candidato che proverà a far riconquistare ai progressisti Palazzo Spada.

“Dopo l’importante incontro avvenuto ieri, per le prove di coalizione centro sinistra, vogliamo rivolgere un appello accorato a tutti noi – a scriverlo sono Francesca Arca e Federica Porfidi, di AVS Terni, Fabio Barcaioli e Gianfranco Mascia, di AVS Umbria – Dobbiamo pensare al bene comune della città di Terni e agire rapidamente per garantire una salute giusta per tutti i cittadini e le cittadine, per evitare la fuga di cervelli dei giovani ternani e per garantire una occupazione stabile in linea con le necessità della transizione ecologica.”

Primarie subito

Continuano gli autori dell’appello: “Come rappresentanti del centrosinistra, abbiamo la responsabilità di governare la città nel migliore interesse di tutti i cittadini, concentrandoci sui problemi reali che affliggono la nostra comunità. Per questo chiediamo di promuovere immediatamente un’iniziativa basata su proposte concrete per risolvere i problemi della città di Terni. Dobbiamo lavorare insieme per affrontare le sfide che ci attendono, consapevoli che questo è il momento. Non possiamo perdere altro tempo, altrimenti rischiamo di regalare nuovamente la città a una destra incapace di risolvere i problemi.”

Sostegno a Kenny

Da Verdi e Sinistra viene ribadito “il sostegno al prof. Jose Maria Kenny, che ringraziamo per aver dato la sua disponibilità a partecipare alle primarie del centro sinistra. Proponiamo, a tutte le forze politiche, di metterci subito al lavoro per organizzare le primarie come la migliore scelta democratica e di interazione con la cittadinanza. Le primarie ci permetteranno di scegliere il candidato migliore, quello che può guidare la città di Terni verso un futuro migliore, garantendo così che la voce di tutti i cittadini venga ascoltata e rappresentata.”

Dal Pd su Kenny

I dem si compattano nuovamente intorno al professore: “L’assemblea comunale del PD di Terni – si legge in una nota – riunita ieri all’hotel Garden, su proposta del segretario Pierluigi Spinelli, ha deciso con voto unanime e due sole astensioni, il pieno sostegno del partito alla candidatura civica del professor Josè Maria Kenny a Sindaco di Terni nelle elezioni comunali del 14-15 maggio prossimo I numerosi interventi hanno confermato l’indicazione della relazione di Spinelli che aveva sottolineato come la figura del professor Kenny sia perfettamente rispondente ai criteri e al percorso condiviso dal PD ternano negli ultimi due anni: una candidatura di città rappresentativa ed autonoma, altamente qualificata, capace di rappresentare e dar voce a una pluralità di sensibilità cittadine. Il PD di Terni mette disposizione di quello che è ora a tutti gli effetti anche il suo candidato, la proposta programmatica già elaborata, come contributo al programma che il professor Kenny proporrà alla città.

Avanti

Il PD ternano continua ad essere “convinto della necessità di allargare il più possibile la coalizione di centro sinistra, per battere, a Terni e in Umbria, la destra più pericolosa e inadeguata di sempre e a questo scopo è pronto al confronto con tutte le forze progressiste. Il professor Kenny ha già pubblicamente affermato e ribadito (a lui e soltanto a lui toccava farlo, in quanto candidato civico, non ai partiti che lo sostengono) di essere pronto a un confronto in consultazioni primarie di coalizione previa definizione di una base programmatica e valoriale unitaria e senza preclusioni pregiudiziali, confermando la disponibilità offerta dal PD al tavolo regionale tenutosi ieri e finalizzata all’allargamento e rafforzamento della coalizione”.