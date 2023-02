Amministrative a Terni: il Pd punta su Kenny, M5S candida Fiorelli. A destra volano stracci fra Lega e FdI

TERNI– Sopra il cielo del Pd di ternano le nuvole sono più nere che mai. I nomi noti si erano schierati in maggioranza con Bonaccini e ora la vittoria di Schlein lascerà probabilmente macerie. I conti però si faranno più avanti. Verosimilmente, dopo le comunali, probabilmente anche in caso di vittoria.

Perché per quanto sembri incredibile, la situazione complicata in casa centrodestra, della quale riferiamo più sotto, rischia di rimescolare non poco le carte di una partita che l’attuale maggioranza poteva vincere per cappotto. Dentro al Pd quindi adesso si sta ragionando su cosa fare, partendo da un assunto: da soli non si andrà da nessuna parte, ammesso che in compagnia si viaggi meglio.

Alla voce candidato

Andiamo con ordine. Alla voce candidato sindaco, la lista dei no è lunghissima: dai repubblicani (David Lazzari, già coordinatore regionale del MRE dell’ex parlamentare Sbarbati), ai nomi noti (Marina Sereni, l’ex assessore Sandro Corradi) a diversi nomi della società civile. Alcuni dei quali hanno detto no perché non interessati ad un progetto politico (leggere alla voce Maria Grazia Proietti, nota geriatra da sempre vicina alla sinistra ma amata anche dal centro), altri perché non interessati a fare politica col Pd (e qui la lista è lunga, soprattutto composta di persone della società civile e del mondo delle professioni).

Dunque alla fine il nome che avrebbe dato la disponibilità è quello di Josè Maria Kenny. L’argentino, professore di ingegneria al Polo Universitario di Terni, va ascritto nella lista usato sicuro. Già consigliere comunale del Pd ai tempi della sindacatura Ciaurro, ad indicarlo sarebbe stato l’ex sindaco Paolo Raffaelli.

Altri nomi non ce ne sono, si dà per scontato che una eventuale candidatura di partito (il segretario cittadino Pierluigi Spinelli più del capogruppo a Palazzo Spada Francesco Filipponi, appena eletto delegato all’assemblea nazionale del Pd in quota Bonaccini) avrebbe più o meno lo stesso valore di quella di Paolo Angeletti quattro anni fa.

Il Pd come detto non andrà da solo. Ma con chi dunque? Nulla è scontato.

Operazione Terzo Polo

Fra i nomi che hanno detto no al Pd c’è anche Sauro Pellerucci, imprenditore patron di Paginesì, che avrebbe potuto essere un possibile gancio col Terzo Polo e la sensazione è che sia proprio alle mosse della grande operazione civica centrista che il Pd stia guardando.

Come vi avevamo riferito infatti, in casa Azione-Italia Viva-CiviciX e associati (leggere alla voce: Terni Liberale, il gruppo che fa capo all’ex consigliere comunale di Forza Italia Paolo Cianfoni, più altre associazioni civiche sparse) sono in corso le grandi manovre. La corrente “breghiana” di Azione ha fatto fuoriuscire la candidatura di Santino Rizzo, primario di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Terni e presidente della Misericordia, provocando parecchi mal di pancia fra i renziani.

Un nome nuovo

I quali invece proprio recentemente, in occasione dell’incontro pubblico con l’onorevole Luigi Marattin hanno aderito all’Alleanza degli Innovatori e per l’appunto vorrebbero un nome nuovo (e soprattutto privo di opacità nel passato, visto che Rizzo è stato parte del Grande Oriente d’Italia). Sono in corso colloqui ai piani alti, perché stando a quanto dicono i bene informati, il nome ci sarebbe già e sarebbe di livello nazionale (comunque un ternano), con un paio di alternative sempre di rilievo pronte. In settimana dovrebbero essere scoperte le carte.

Il Pd origlia alla porta, come si diceva, per capire dove tira il vento, perché per non restare da soli le alternative sono tre: andare insieme a Senso Civico-Leu (che attualmente esprime il consigliere Alessandro Gentiletti) col proprio candidato oppure mollare tutto e sostenere il candidato di qualcun altro. Il Terzo Polo, appunto, che potrebbe anche valere non pochi punti (se va tutto unito, anche 8-10) Oppure anticipare le mosse nazionali, citofonando al M5S.

Con buona pace di tutti, è probabile che questa sarà la prima grana della nuova segretaria nazionale Schlein.

Grillini saltanti a sinistra

A proposito del Movimento, a giorni ufficializzerà la candidatura di Claudio Fiorelli, medico anestesista dell’ospedale e attuale consigliere comunale pentastellato. A sostenerlo oltre alla lista classica del M5S ce ne sarà una seconda, probabilmente denominata “Bella Ciao” capitanata da due vecchie conoscenze, ovvero Damiano Stufara e Giuseppe Mascio e che avrebbe dentro Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista e Sinistra Ecologista.

Sportellate a destra

E il centrodestra? Come si diceva la situazione si ingarbuglia assai. In queste ore, gli assessori di provata fede leghista hanno fatto pubblica mozione a sostegno del sindaco uscente Leonardo Latini. Con lui anche Forza Italia. Di contro, i consiglieri del Carroccio sono quasi per la defenestrazione del primo cittadino e minacciano di non votare il bilancio.

La quadratura del cerchio pareva essere stata trovata attorno alla formula: Latini sindaco, con FdI che avrebbe avuto il vicesindaco e almeno tre assessori. Ma nelle ultime ore, è intervenuta Eleonora Pace, capogruppo di FdI in Regione a dare l’aut-aut: “Orlando Masselli o niente”, è l’imperativo. All-in sull’assessore al bilancio che del resto già da mesi fa le prove da sindaco allo specchio.

Latini insiste

E Latini, allora? Latini non ci sta. Insiste per ricandidarsi e potrebbe anche decidere di rompere il fronte, magari portandosi via un po’ di fedelissimi. Per una corsa che a quel punto sarebbe più di testimonianza che altro. Ma il centro-destra, che nutre ancora la legittima ambizione (e speranza) di chiudere la partita al primo giro, non può permetterselo. La sensazione è che la pallina della roulette dovrà rotolare ancora prima di fermarsi.

Poi c’è Stefano Bandecchi. Le recenti sortite a suon di insulti e sputi non lo hanno dissuaso dal candidarsi ed anzi pare che la lista di Alternativa Popolare sia già fatta o quasi, se è vero che stanno addirittura circolando già alcuni “santini” artigianali. Pare certo che al primo turno andrà da solo, visto che le interlocuzioni con altre forze sono andate male. Gli servirà anche per pesare l’effettiva consistenza sul territorio dopo la bufera.