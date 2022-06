Amministrative: De Carolis e Angelini si riconfermano sindaci, a Poggiodomo vince Marini in volata

Mario De Carolis è il primo sindaco riconfermato: superato il quorum del 50%+1, dunque essendo l’unico candidato, sarà ancora primo cittadino di Cascia.

A Monteleone di Spoleto, nell’unica sezione: tutto completato. Marisa Angelini vince con 228 preferenze, mentre lo sfidante Francesco Pasquali si è fermato a 170. A Poggiodomo, l’ex vicesindaco Filippo Marini vince 41-38 contro Marina Amori.

Comuni, liste e candidati.

CASCIA

Candidato sindaco: MARIO DE CAROLIS

Lista Candidati Samuele Aloisi, Daniela Benedetti, Antonella Burzacchi, Simone Di Crescenzio Aureli, Monica Del Piano, Luisa Di Curzio, Marco Emili, Alessandra Lepri, Antonio Lucci, Elisa Medici, Niccolò Sabatini e Stefano Vene

DERUTA



Ll sindaco uscente Michele Toniaccini e ricandidato col centrodestra dovrà difendere la fascia tricolore dalla sfidante Raffaella Diosono, del centrosinistra

Candidato sindaco: MICHELE TONIACCINI

Lista Candidati Mauro Andreani, Cristina Canuti, Marco Chiucchiú, Laura Fuccelli, Giacomo Latterini, Anna Mancini, Francesca Marchini, Giacomo Marinacci, Piero Montagnoli, Rodolfo Nardoni, Tommaso Rugini, Eleonora Todini.

Candidato sindaco: RAFFAELLA DIOSONO

Lista Candidati Silvia Caponi, Maurizio Ceceroni, Mattia Checcarelli, Marco Marchettini, Matteo Pepe, Donatella Picchiotti, Luca Pregolini, Catia Sbicca, Carlo Segoloni, Salvatore Stricagnoli, Margherita Zinci e Marcela Zuniga

MONTELEONE DI SPOLETO

La prima cittadina Marisa Angelini (centrosinistra) cerca il terzo mandato: se la dovrà vedere con Francesco Pasquali, espressione del centrodestra

Candidato sindaco: MARISA ANGELINI

Lista Candidati Francesco Adinolfi 8, Federica Agabiti 48, Tiziana Angelini 25, Alessandro Cruciani 17, Gianluca Di Crescenzio 15, Cristian Moretti 14, Antonio Perleonardi 37, Mario Peroni 12, Massimo Rosati 21.

Candidato sindaco: FRANCESCO PASQUALI

Lista Candidati Attilio Allegretti, Mattia Moretti, Sofia Perleonardi, Manuela Giovannetti, Massimo Migliavacca, Biagio Peroni, Francesco Giovannetti.

NARNI

Conclusi i due mandati, il sindaco di centrosinistra Derebotti non può ricandidarsi. Le primarie del centrosinistra hanno premiato Lorenzo Lucarelli del Pd, fedelissimo di Paparelli. Con lui Pd, Psi, Unità per Narni-Sinistra Ecologista, M5s e una civica col suo nome.

Avversaria principale Cecilia Cari, espressione di FdI. Con lei oltre al partito della Meloni, Forza Italia, Lega e la lista di Sgarbi, ovvero Rinascimento. Maurizio Bufi, fratello dell’ex assessore ternano Stefano è il candidato di Azione, mentre Roberto Pei quello di Rifondazione.

Candidato sindaco: ROBERTO PEI

Lista Candidati Giulio Ratini, Doriana Filipponi, Sebastiano Sebastiani, Sonia Antonini, Carlo Capitoli, Annamaria Scarficcia, Sandro Piediluco, Norma Capitoli, Claudia Capotosti, Matteo Negro, Elisabetta Coppola, Gianni Arbuatti, Carla Leonardi, Bruno Belloni, Sabrina Caripoti, Annarita Falocco.

Candidato sindaco: CECILIA CARI

Lista Candidati Gianni Daniele, Beatrice Benedetti, Michele Bianchini, Maurizio Bracone, Roberta Ceccarelli, Floriano Falocco, Samanta Gazzetta, Sara Giardini, Leonardo Latini, Paolo Patalocco, Debora Pecorini, Francesco Ricci, Elisa Rubini, Ilaria Ubaldi, Silvio Urzì, Angelo Vittori. Roberto Spadini, Simona Governatori, Nicolina Alvisini, Stefano Bernardi, Alvaro Caponi, Debora Caponi, Michela Cardinali, Sonia Colasanti, Piergiorgio Dessì, Carla Marchettini, Simonetta Pantalloni, Silvia Piconi, Maurizio Rizzo, Fabiano Spiriti. Sergio Bruschini, Roberto Bocali, Michele Cleri, Paolo Gherardi, Patrizia Ghista, Andrea Masini, Sabrina Massaccesi, Daniele Morganti, Roberta Persichetti, Barbara Pietrini, Roberta Proietti, Andrea Riccetti, Michela Ricci, Edoardo Schifani, Leonardo Sguigna, Patrizia Tamburini. Rebecca Poggiani, Barbara Chiaramonti, Emanuele Bontempo, Marcella Calò, Andrea Cananzi, Marco Carlini, Annalisa Cotogni, Andrea Fonzoli, Jessica Foscoli, Maurizio Innocenti, Cristina Matticari, Alessio Moroni, Agostino Pinna, Paola Raspi, Gianluca Rossi, Marco Tramontana.

Candidato sindaco: MAURIZIO BUFI

Lista Candidati Fabio Lugenti, Francesca Antonelli, Damiana Bellinelli, Gianni Biancucci, Luigi D’Antona, Mattia Lizzi, Ligliana Lucentini, Valentino Passerini, Christian Perotti, Anna Grazia Prato, Elisa Rinaldi, Bruna Sorcini, Luca Tensi.

Candidato sindaco: LORENZO LUCARELLI

Lista Candidati

Fabio Svizzeretto, Francesca Agostini, Andrea Carlaccini, Andreina Leonardi, Alessandro Ceccarelli, Patrizia Rampiconi, Carlo Ciancuti, Lorena Romildo, Mauro Friggi, Silvia Tiberti, Michele Francioli, Francesca Troiani, Giorgio Masini, Marco Pochiero, Giovanni Rubini, Mirko Zitti. Marco Mercuri, Claudio Ricci, Rita Strappatelli, Luisa Angiolini, Andrea Bobbi, Francesca Canali, Lucia Capitoni, Christian Coletti, Eleonora Fociani, Alessandro Icardi, Eleonora Lizzi, Marzia Palazzetti, Francesca Pantalloni, Stefano Romano, Fausto Sacconi, Massimo Toni. Alfonso Morelli, Filippo Beco, Marierica Bontempo, Roberto Capitanelli, Adelaide Carlini, Marta Carlini, Gabriele Carnevali, Anna Chowanska, Elisa De Rebotti, Valentino Filippi, Gaia Fontanella, Federica Frasinetti, Michele Frosciani, Francesco Nati, Michele Rubini, Sabrina Scaccia. Alessandra Bosi, Alessia Quondam Luigi, Tiziana Pacciaroni, Sara Costantini, Lucia Fabbri, Tiziana Modesti, Lorenzo Bonifazi, Alessandro Bussetti, Moreno Nevi, Danilo Regis, Roberto Cavalletti, Diego Galletti, Flavio Piazzolla, Luigi Falasco, Sauro Santi, Michele Favetta. Luca Tramini, Francesca Angeletti, Arianna Antonini, Marco Baiardelli, Marina Cirulli, Marta Cotogni, Mauro Laurenzi, Emiliano Mariossi, Davide Maurizi, Jessica Modesti, Silvia Paoli, Stefania Isabella Pesavento, Fabrizio Proietti, Adriano Roccato, Monica Robusti, Maurizio Rosati.

POGGIODOMO



Nel comune più piccolo dell’Umbria, amministrato dal commissario straordinario dopo la sfiducia al sindaco, sono due i candidati in corsa per il Municipio: Marina Amori e Filippo Marini.

Candidato sindaco: FILIPPO MARINI

Lista Candidati Giampaolo Peroni 8, Paola Marini 6, Gianluca Benedetti 5, Lino Moriconi 1, Adolfo Flammini 6, Bruno Saveri 6, Alvaro Agrestini 6. Mirella Laurenti 2.

Candidato sindaco: MARINA AMORI

Lista Candidati Daniela Luciani, Alberto Piergentili, Massimo Tuccimei, Valter Catasti, Franco Esposito, Properzio Nervo, Aldo Bernardini, Patrizia Marcucci, Pietro Sesini e Monica Danti.

TODI



A Todi il sindaco uscente Ruggiano, che 5 anni fa vinse per un soffio, si ricandida: con lui Forza Italia, FdI, Lega, Per Todi con Ruspolini (la lista del vicesindaco uscito dalla Lega) e Todi Tricolore, espressione di Casapound. Fabio Catterini è il candidato di Pd, M5S, Civici X e Sinistra per Todi, mentre Floriano Pizzichini è sostenuto da Azione, Italia Viva e una civica.

Candidato sindaco: ANTONINO RUGGIANO

Lista Candidati Moreno Primieri, Elena Baglioni, Alessia Marta, Stefano Gimignani, Vania Petrini, Annalisa Aluigi, Mario Ciani, Filippo Sordini, Luca Maglione, Luca Seccaroni, Carlo Pianigiani, Riccardo Patalini, Gianluca Moretti, Ilaria Ciucci, Alessandro Trappolini, Agnese Buccione Claudio Ranchicchio, Raffaella Pagliochini, Daniele Baiocco, Fabrizio Baffoni, Cristina Cruciani, Francesca Dominici, Maria Camilla Farnesi, Giovanna Fortunati, Leonardo Manni, Nazzareno Menghini, Luca Perugini, Eleonora Presciuttini, Nadia Proietti, Rachele Prosperi, Giorgio Tenneroni, Simone Mecarelli Claudia Orsini, Berardi Luca, Brustenga Emanuele, Budelli Paolo, Camilli Alberto, Casagrande Michela, Gallo Francesco, Longhi Romina, Mercuri Marcella, Morcellini Alessandro (conosciuto come Momo), Presciuttini Davide, Quaglietti Alessio, Rondolini Paola, Rossi Raffaella, Supino Vincenzo, Zara Sauro. Adriano Ruspolini, Giovanna Ferri, Enzo Boschi, Maikol Temperoni, Giulia Egizi, Valeria Sargeni, Fabrizio Salerno, Luciana Farinelli, Annalisa Breschi, Stefano Fichi, Massimo Antonelli, Giuseppe Rosati, Michele Serrani, Annalisa Marchetti, Bruno Cuccagna, Oliviero Bocchini. Andrea Nulli, Luca Bernacchia, Luigi Bigaroni, Monia Boncio, Giovanni Chiappalupi, Letizia Epifani, Leonardo Mallozzi, Natascia Paolucci, Anna Maria Papiani, Roberto Pericolini, Johnny Presciuttini, Maria Letizia Raffaelli, Federica Rascelli, Marino Testasecca, Sara Giuseppina Torresani, Lorenzo Torrigiani

Candidato sindaco: FABIO CATTERINI

Lista Candidati Diego Carletti, Roberta Marchigiani, Sara Bartolini, Stefano Boncio, Mauro Calzoli, Sandro Cardoni, Marta Carloni, Salvatore Liccardi, Amal Nazouhi, Lar Polizzotto, Alessandra Potalivo, Roberta Ridolfi, Samuele Santi, Cristian Tascini, Giancarlo Tomassi, Ilaria Zaffarami Domingo Valentini, Elena Giulianelli, Lorenza Fortunati,Francesco Todini, Novello Ferretti, Fabio Stivala, Clara Durante, Massimo Fortunati, Teresa Capoccia, Anna Morettini, Alessandro Fama Bruna Arcangeli, Paola Biganti, Bossi Alviero, Alessandro Colombo, Piergiorgio Crisafi, El Kajjyouytareq detto Tareq, Federica Farinelli, Paolo Ferracchiati, Sergio Guarente, Cecilia Isacco, Umberto Magni, Matteo Mancinelli, Riccardo Massei, Catia Massetti, Tiziana Qama detta Quama, Matteo Quartucci Silvano Atanasi, Andrea Caprini, Giorgia Cerquaglia, Donatella Cerquiglini, Erika Chiaraluce, Giovanni Coletti, Maria Grazia Daolio, Massimo Iaconi detto Bicio, Emanuele Magistrato, Patrizia Nassi, Giuseppe Ombelli, Claudia Passeri, Caterina Piano, Enrico Saccarelli, Elisa Seccaroni, Tiberi Claudio.

Candidato sindaco: FLORIANO PIZZICHINI

Lista Candidati Luigi Sensini, Simonetta Perri, Gaia Cini, Noemi Corsi, Augusto Feliciotti, Paolo Frongia, Ferruccio Grillo, Rossana Mannaioli, Agnese Manni, Giovanni Menestò, Sandro Pini, Rosario Piscitelli, Manila Priori, Clara Spalletta, Matteo Tara, Lidia Torrigiani. Nicola Nulli, Alessandro Andreucci, Maria Micaela Bartolucci, David Bordacchini, Tommaso Ciaramella, Lodovica De Lorenzo, Raffaella Fuccelli, Giuseppe Giorgioni, Francesco Longo, Antonella Mantilacci, Alessandra Manto, Valter Ermanno Marcellini, Ana Maria Marcoci, Lucio Pazzaglia, Orietta Posti, Nazzareno Cofani. Michele Beati, Gino Caimmi, Luciana D’Errico Guarino, Leonardo Giontella, Carlo Giovannelli, Ilaria Lazzoni, Maurizio Maggi, Emanuele Morini, Serena Persichetti, Silvano Petrocchi, Martina Pierdomenico, Gigliola Rossi, Chiara Sandoli, Claudio Serafini, Stefano Torrigiani, Karen Trocioni.

VALTOPINA

Nel comune ora amministrato dal commissario straordinario, il sindaco sfiduciato sette mesi fa, Lodovico Baldini, si è ricandidato con la lista civica Esperienza, competenza, innovazione per Valtopina. Dovrà vedersela con Gabriele Coccia.

Candidato sindaco: LODOVICO BALDINI

Lista Candidati Luca Azzarelli; Vania Balducci; Antonio Bianchini; Dino Mancinelli; Nellì Magda Marasca; Cesare Ninassi; Andrea Papi; Fabrizio Picchiarelli; Angelo Piccotti e Diego Pompei.

Candidato sindaco: GABRIELE COCCIA