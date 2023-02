UMBERTIDE – Fumata bianca dopo non pochi incontri e riunioni. Il centrosinistra ufficializza il suo candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative, in programma il 14 e 15 maggio. Si tratta di Sauro Anniboletti, medico impegnato da anni sia in ambito sociale che sportivo. Lo schieramento che lo sostiene è formato da Umbertide Cambia, CiviciX, Alleanza Verdi-Sinistra, Sinistra per Umbertide, Umbertide partecipa, Partito socialista italiano. Nell’alleanza non ci sono Terzo polo e M5S. “Il candidato sindaco – aggiungono partiti e civiche – si è reso disponibile ad allargare da subito la coalizione, instaurando un dialogo che, ci auguriamo, diventi sempre più proficuo e coinvolga tutte le realtà territoriali, a partire dalle le forze politiche progressiste con le quali sono stati già condivisi dei percorsi programmatici e metodologici”.