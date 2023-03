Amministrative, a Terni centrodestra e centrosinistra a nervi tesi: Romizi con Latini

TERNI – Una polveriera nel centrodestra e una nel centrosinistra. E nelle ultime ore è partito il conto alla rovescia. Il problema è presto detto: la scelta del candidato a sindaco in vista delle elezioni amministrative di maggio. Ma andiamo con ordine. Nel Pd la prima scelta è quella, come più volte detto, del professore universitario di origine argentina José Maria Kenny. Ma nelle ultime ore si sono fatti avanti i civici ‘Innovatori’ che puntano le loro carte sul professor Luca Diotallevi. Il presidente di Azione cattolica Terni è pronto a giocarsi la partita. Incontri e indiscrezioni si susseguono. Il Pd, e soprattutto il suo segretario regionale Tommaso Bori, devono prendere una decisione in tempi brevi tanto più che il M5s ha già ufficializzato la candidatura di Claudio Fiorelli. Il tempo stringe.

Mano tesa di Romizi

E veniamo al centrodestra. Dopo l’ennesimo summit andato a vuoto il parlamentare e segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, ha deciso di rompere gli indugi e ribadire il suo appoggio al sindaco Leonardo Latini anche contro il parere di una fazione del suo partito e degli alleati di Fratelli d’Italia. Un appoggio inaspettato a Latini è arrivato dal sindaco di Perugia e coordinatore di Forza Italia, Andrea Romizi, che ai microfoni di Umbria Radio si è detto favorevole a una candidatura di Latini. Il tempo scorre, la tensione sale a destra e sinistra.