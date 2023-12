Amministrative, a Perugia il centrodestra rompe gli indugi e candida Scoccia

PERUGIA – Lunedì è arrivata la fumata bianca che ormai tutti davano per scontata. Centrodestra e civici hanno ufficializzato che sarà Margherita Scoccia, Fratelli d’Italia, la candidata a sindaco di Perugia alle prossime elezioni. Lo hanno fatto al termine di un incontro tenutosi lunedì al termine del quale hanno parlato di “scelta condivisa da una ampia e larga coalizione” composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, dai movimenti Civici di area, Perugia civica e Civitas, oltre che “da un ampio fronte civico che si sta costituendo, anche con l’inserimento di altre esperienze e realtà del nostro territorio”.

Scelta di concretezza

Scoccia è assessore all’urbanistica nell’attuale giunta guidata da Andrea Romizi, che non potrà ricandidarsi dopo essere stato sindaco per due mandati. “La scelta di Margherita Scoccia è espressione di una politica in grado di parlare con concretezza a tutta la città, di andare oltre i confini di una coalizione già forte e strutturata ma per sua natura proiettata al confronto con chi vuole contribuire al bene della città, nello spirito che ha contraddistinto l’esperienza amministrativa Romizi” sottolinea la coalizione. “Donna seria e competente, dalle grandi qualità umane e professionali – prosegue -, Margherita ha saputo in questi anni dare continuità alla progettualità della prima consiliatura Romizi consolidandone l’azione e l’incisività”. Al summit non erma presenti gli esponenti di ‘Progetto Perugia’ che ancora restano nel guado della scelta ma che a questo punto sembra essere lontana dallo schieramento di centrodestra.