Amministrative 2023, a Terni scende in campo l’Alleanza degli Innovatori (VIDEO)

TERNI – Alternativi ai due poli, ma aperti a chiunque voglia sottoscrivere le idee del manifesto programmatico, senza preclusioni. Cittadini Liberi, l’associazione di cui è presidente Marco Sciarrini, lancia ufficialmente l’Alleanza degli innovatori: “Un percorso – spiega il presidente – che è frutto di tre anni di lavoro. Con noi hanno sottoscritto il manifesto una serie di associazioni e cittadini. Ci sarà una lista civica? Noi speriamo più di una, ma abbiamo voluto anticipare i tempi perchè non faremo i cespugli di nessuno. Chi vuole stare con noi è bene accetto, ma sappia che non avrà niente di sicuro in cambio”

Sciarrini spiega: “Sono cambiati i colori della giunta, ma non abbiamo invertito il declino: i giovani continuano ad andare fuori e la città non è attrattiva. Noi non vogliamo rassegnarci e vogliamo provare ad invertire la rotta. Il candidato uscirà da una riflessione, individuando la persona che meglio potrà rappresentare la nostra proposta civica”.

Alla conferenza stampa, a Palazzo Spada, hanno assistito anche alcuni consiglieri di tutti gli schieramenti (Cicchini, Gentiletti, Rossi), oltre al segretario provinciale di Azione Francesco Neri.

LEGGI IL MANIFESTO PROGRAMMATICO

Fra coloro che hanno sottoscritto il manifesto, oltre ai promotori, anche Andrea Rosati, già candidato civico alle ultime amministrative e il professor Gianni Pocetta dell’Università di Perugia. Fra i motori del progetto, è stato ricordato, c’era anche Giorgio Armillei, l’ex assessore e vicepresidente di Azione Cattolica, scomparso un anno fa e componente dell’associazione

Umbria dei Territori, Città grande e città policentrica i punti chiave della proposta, che sarà presentata a settembre nell’ambito di un evento denominato “La fiera del futuro”. Nel frattempo, il progetto sarà presentato anche a Perugia, dove nell’occasione verrà siglato un patto federativo con CiviciX del consigliere regionale Andrea Fora

Nel video l’intervista a Marco Sciarrini