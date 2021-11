Amelia, tentata truffa del corriere alla mamma del sindaco Pernazza

AMELIA – “Mia madre ha subito un tentativo di truffa. Fortunatamente lei non ha ‘abboccato’ all’inganno e questa vicenda ha avuto un liete fine, ma per qualcun altro potrebbe non andare così”. A raccontare l’accaduto vissuto nella sua famiglia e a mettere in guardia la popolazione, soprattutto gli anziani, è il sindaco di Amelia Laura Pernazza sui suoi canali social. “Giovedì intorno alle 14 mia madre ha ricevuto una chiamata in cui un tizio spacciandosi per suo nipote le chiedeva di pagare un pacco di 400 euro ad un corriere che sarebbe arrivato da lì a poco”, scrive il sindaco.