Amelia, spaccia droga a due giovani: 45enne denunciato dai carabinieri 

AMELIA – Un 45enne di Amelia e già noto alle forze dell’ordine, un 45enne è stato denunciato per spaccio dai carabinieri della locale compagnia, impegnati nei servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel tardo pomeriggio di giovedì, sorpreso a cedere 5 grammi di hashish a due giovani di 19 e 28 anni, segnalati alla Prefettura di Terni come assuntori. La perquisizione domiciliare e personale del denunciato ha inoltre consentito di rinvenire ulteriori gr 1,5 di marijuana e gr 3,5 di hashish già suddivisi in dosi, nonché due bilancini di precisione.