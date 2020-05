Amelia, sospese Tosap e Tari fino a ottobre: “Pronte anche altre misure”

AMELIA – “Stiamo studiando una serie di provvedimenti a sostegno delle attività economiche locali per aiutarne la ripresa dopo la crisi dovuta allo stop per emergenza covi”. Lo dice in una nota il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, che annuncia essere allo studio del Comune un pacchetto di misure per aiutare le imprese del territorio. “Fra le prime cose messe a punto – rende noto il sindaco Pernazza – abbiamo predisposto una procedura semplificata per richiedere l’occupazione di suolo pubblico. A tale proposito i richiedenti non dovranno pagare il bollo, né Tosap e né Tari fino al 31 ottobre. Si tratta di aiuti rivolti sia alle attività che nel passato hanno proceduto all’occupazione, sia a quelle che fino ad oggi non hanno mai richiesto tale possibilità. L’obbiettivo – spiega ancora – è da un lato facilitare il distanziamento e dall’altro favorire la ripresa”. Altre misure sono in fase di studio, riferisce sempre il sindaco, e saranno rese note una volta definito l’impatto che potranno avere sul bilancio le norme recentemente introdotte.