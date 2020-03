Amelia, si schianta con la moto contro un autobus: muore un giovane

AMELIA – Dramma ad Amelia. Un giovane è morto lungo la strada statale 205 dopo essersi schiantato con la moto contro un n autobus di linea Busitalia che viaggiava in direzione di Montecastrilli. Il fatto è avvenuto nella serata di mercoledì e le cause sono ancora in corso di accertamenti.Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, i quali però non hanno potuto far altro che decretare la morte dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri del comando di Amelia.