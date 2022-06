AMELIA – Tremendo scontro nella serata di Martedì ad Amelia, nella centralissima via Roma, attorno alle 22.30.

Coinvolti due veicoli, nei pressi del bivio delle “colonne”. Sarebbero tre i feriti coinvolti, trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco di Amelia, ci sono gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Amelia ed i Carabinieri, che indagano per ricostruire l’accaduto.