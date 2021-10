Amelia, prima seduta di consiglio, Pernazza: “Abbiamo un grande lavoro da fare”

AMELIA – “Rivolgo – ha detto il sindaco di Amelia Laura Pernazza in occasione della prima seduta di consiglio comunale – un sentito ringraziamento a chi ha lavorato con me nella passata amministrazione perché i risultati di oggi sono il frutto del lavoro di tutta la compagine amministrativa passata. Abbiamo un grande lavoro da compiere nei prossimi cinque anni, sia per proseguire negli impegni già assunti e nei progetti avviati, sia nel dare attuazione a quelli presi con i cittadini durante la recente campagna elettorale. Forte attenzione alle frazioni – esorta – e grande impegno insieme alla città per il suo futuro sviluppo e per la sua sempre costante crescita”.