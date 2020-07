Amelia, picchia la moglie, costretta ad andare in ospedale: denunciato

AMELIA – Picchia la moglie in modo violento, costringendola alle cure mediche in ospedale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato in una frazione di Amelia. L’aggressore è un uomo di origine rumena. Sulle dinamiche indagano i carabinieri intervenuti con il nucleo radiomobile. . L’uomo è stato denunciato mentre è scattato il dispositivo di prevenzione nei confronti della donna la quale è stata trasportata all’ospedale di Terni dopo che gli operatori del 118 gli hanno prestato i primi soccorsi