Amelia, malviventi fanno esplodere cassaforte del supermercato

AMELIA – Ignoti hanno fatto esplodere nella notte la cassaforte di un supermercato di Amelia, riuscendo ad asportare all’interno denaro contante per poi darsi alla fuga. Il bottino – riferiscono i carabinieri, che indagano su quanto successo – si aggira intorno ai 35 mila euro. L’episodio è avvenuto verso le 2 presso l’Eurospin di via Roma. Gli autori del colpo sono arrivati sul posto – secondo quanto accertato dall’Arma – con una station wagon Audi di colore scuro. Dopo avere forzato una porta laterale del locale, sono entrati all’interno e hanno raggiunto la cassaforte, fatta esplodere utilizzando verosimilmente del gas acetilene. Il gruppo è infine riuscito a far perdere le proprie tracce. Sono in corso gli accertamenti di natura tecnica ed investigativi per individuarlo.