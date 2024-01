AMELIA – I carabinieri della stazione di Amelia hanno arrestato un trentasettenne di origini campane, da tempo residente nella cittadina umbra e già indagato in passato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Terni, per i reati di maltrattamenti ed atti persecutori nei confronti della ex compagna, una giovane amerina di 25 anni con la quale aveva avuto, in passato, una relazione.