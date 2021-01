Amelia, ladri svaligiano scuola e si mangiano i cioccolatini

AMELIA – Razzia dei ladri alla scuola primaria Goffredo Mameli di Fornole, frazione di Amelia. Nella mattina di martedì è stata la bidella ad accorgersi dell’ingresso dei ladri, trovando un’anta del portone principale socchiusa, alcuni locali a soqquadro, la porta blindata forzata e gli scaffali rovesciati. Il bottino consiste in cinque computers portatili, un proiettore, 250 euro in contanti e i cioccolatini che la scuola tiene a disposizione per i bambini: i ladri li hanno infatti mangiati lasciando il segno nell’atrio dove sono stati trovate le carte degli stessi e anche bottiglie di succo di frutta abbandonate sui banchi, oltre a mozziconi di sigaretta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Amelia per effettuare i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati con effrazione dalla finestra dell’aula insegnanti e sarebbero poi usciti dal portone principale.