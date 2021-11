Amelia, la nuova piscina sarà intitolata a Bud Spencer: Terence Hill all’inaugurazione

AMELIA – Inaugurata domenica mattina la nuova piscina Comunale di Amelia. Causa covid la cerimonia con esibizioni di nuoto sincronizzato è stata aperto alle sole autorità “con l’augurio – ha dichiarato la sindaca Laura Pernazza – che questa estate in occasione dell’apertura della piscina all’aperto potremmo estenderlo a tutta la città”. Ospite d’onore all’inaugurazione della piscina Terence Hill che si è commosso nel sapere che la nuova struttura porterà il nome del suo compagno storico di set Bud Spencer, scomparso il 27 giugno del 2016. “È stato per noi un grande onore –ha scritto la Pernazza su Facebook – annunciare che non appena sarà possibile (devono essere trascorsi almeno 10 anni dalla morte) la piscina sarà intitolata a Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer, un grande sportivo e campione di nuoto , il primo italiano ad andare sotto al minuto nei cento metri stile libero .Speriamo di poter procedere quanto prima ad una cerimonia invitando la famiglia di Pedersoli”. Assente alla cerimonia Andrea Abodi, presidente del credito sportivo ,ente che ha finanziato l’opera ,ma che ha inviato un messaggio reso pubblico dalla sindaca di Amelia.