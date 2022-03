Amelia, incendiato il centro vaccinale: davanti alla porta lettera contro i medici

AMELIA – La porta del tendone forzata, un forte odore di nafta e la devastazione. Così i responsabili del centro vaccinale di Amelia hanno trovato lunedì mattina l’hub cittadino. Tutto fa pensare ad un incendio doloso, perchè secondo quanto riferisce l’Arma dei Carabinieri, il fuoco sarebbe stato appiccato dopo aver cosparso la struttura di un mix fra nafta (normalmente usata per riscaldare il tendone) ed alcool. Dunque il responsabile sapeva bene dove muoversi e come agire.

All’interno però sono stati trovate anche scassinate le due macchinette che distribuiscono le bevande e mancava un telefono di servizio in dotazione al personale Asl. Motivo per il quale si indaga per capire se possa essere stato un atto intimidatorio, visto che davanti alla porta è stata lasciata la stessa lettera spedita nei mesi scorsi a vari hub vaccinali italiani nella quale si accusa i medici di aver contravvenuto al giuramento di Ippocrate, oppure se si è trattato di un raid di ladri che poi hanno messo a soqquadro la struttura.