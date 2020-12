Amelia, il fidanzato di Maria Chiara: “Vorrei morire per riabbracciarti, non rimpiango niente”

AMELIA – Un messaggio addolorato ma anche pieno di rabbia, per quel giorno che ha spezzato la vita della sua fidanzata e rovinato la sua. Francesco Gnucci, il giovane amerino indagato per omissione di soccorso aggravata per la morte di Maria Chiara Previtali, la diciottenne trovata senza vita nel letto del fidanzato lo scorso 10 ottobre dopo aver festeggiato la maggiore età e dopo che il pomeriggio precedente aveva consumato droga acquistata a Roma insieme allo steso Gnucci.

Il rimpianto. Nel messaggio postato sui social si legge: “Non voglio giustificarmi, ne commiserarmi. Con questo post voglio ricordarti, anche se ti ricorderò per sempre lo stesso. Voglio che lo sappiano tutti, quindi non voglio nemmeno nascondermi, come non ho nascosto quello che abbiamo fatto quella serata maledetta, se fosse stata veramente quella serata a farti volare via, allora avrei preferito non averti mai conosciuto. Però non rimpiango niente: ogni cosa, nel bene e nel male, la facevamo sempre insieme, confrontandoci sempre insieme, dicendoci sempre tutto con sincerità come due amici d’infanzia”.“

Non solo innamorati. E ancora: “Ce lo dicevamo sempre a vicenda: …io e te, prima di essere innamorati, siamo miglior amici… Non avevamo peli sulla lingua – scrive Francesco – ci sentivamo sicuri una accanto all’altro, anche da distanti, non rimpiango di averti sempre ripetuto di essere speciale, fino allo sfinimento, perché pensavi che lo dicevo per dire, ma tu eri e sei speciale. A te importava sempre e solo di fare stare bene gli altri, di te stessa t’importava sempre poco”.“

Mi prendo le colpe. “Scrivo questo post per far sapere a chiunque che ti amavo e ti amo ancora come fosse il primo giorno che ti ho incontrata. Quando quasi nessuno voleva che stessimo insieme ti proposi di lasciarmi, per renderti la vita più facile, per non crearti problemi in più… Ma ne te ne io volevamo questo, ci siamo messi contro tutto e tutti io e te, insieme, anche se sapevamo che sarebbe stato difficile… Ce l’avevamo quasi fatta… Ora mi prendo tutte le mie pene, qualsiasi esse siano. Di me non m’importa, ma te rimarrai sempre dentro di me ed il mio più grande rimpianto è di non averti più fisicamente qui con me. Mi manchi, vorrei morire con la speranza di riabbracciarti. Scrivo queste parole d’istinto come d’istinto scrivo che ti amo e lo farò per sempre…Pensate, scrivete, parlate, dite quello che volete, ma ciò che siamo e siamo stati lo sappiamo solo io e lei… Ti amo, amore mio”.