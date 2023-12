Amelia, gli parte un colpo e centra il compagno di caccia: morto cinquantasettenne

AMELIA- Tragedia a Macchie. Nella frazione amerina, nel primo pomeriggio di domenica, un cinquantasettenne del posto è morto dopo essere stato ferito durante una battuta di caccia al cinghiale. L’uomo sarebbe stato colpito al polpaccio, di rimbalzo, da un proiettile partito dal fucile di un compagno di battuta. Soccorso dagli operatori del 118, i tentativi di salvargli la vita si sono purtroppo rivelati inutili: l’uomo è morto sul posto.

Ora si indaga per capire le esatte cause, non escludendo anche un possibile malore dopo il trauma. Sarà l’autopsia a chiarirlo insieme alle indagini dei Carabinieri. In seguito al drammatico fatto, il sindaco di Amelia Laura Pernazza ha espresso cordoglio e vicinanza a nome della comunità.