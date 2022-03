Amelia, ‘dolce’ e ‘birra’ via Whatsapp per avere la droga: due arresti dopo l’overdose

TERNI – Hanno preso il via da un malore per un’overdose di droga, accusato lo scorso novembre da una ragazza di Amelia, le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Terni dalle quali è scaturito l’arresto, in esecuzione di un’ordinanza del gip, di due tunisini di 25 anni, da anni radicati in città. Qui, secondo gli investigatori, i due sarebbero stati dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti di ogni tipo, in particolare eroina, cocaina e hascisc a prezzi competitivi. Ai clienti era sufficiente un messaggio su Whatsapp per chiedere il “dolce” (hascisc) o la “birra” (cocaina) e i due si presentavano agli appuntamenti per la consegna. Entrambi gli arrestati, già inquisiti in passato e senza fissa dimora, devono rispondere del reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti