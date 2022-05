Amelia, disposto perizia psichiatrica per anziano che uccise la moglie

TERNI – La Corte d’ assise di Terni ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti dell’ ottantenne di Amelia processato per omicidio volontario aggravato per aver ucciso la moglia con un colpo d’ arma da fuoco, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre scorso nella loro abitazione. Il collegio presieduto da Rosanna Ianniello ha così accolto un’ istanza presentata dal legale dell’ uomo, l’ avvocato Luca Leonardi. La nomina del collegio dei tre periti incaricati della consulenza avverrà nell’udienza del 29 giugno. La difesa ha già depositato una perizia di parte, autorizzata nei mesi scorsi dal gip Simona Tordelli ed eseguita dal dottor Massimo Di Genio dell’ ospedale San Filippo Neri di Roma, che dichiara la non capacità di intendere e volere dell’ imputato al momento del fatto e la sua non pericolosità sociale in senso psichiatrico. L’ anziano, che aveva subito confessato l’omicidio dicendosi angosciato dalle condizioni di salute della moglie, si trova attualmente agli arresti domiciliari in una rsa di Amelia.