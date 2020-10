Amelia, battuta sessista contro Azzolina, bufera sul consigliere leghista Pimpinelli

AMELIA – Davvero non c’è pace per la maggioranza ad Amelia. Dopo l’ormai ex assessore leghista Massimiliano Galli, costretto a dimettersi per una infelice battuta sessista contro la cantante Emma, rea di aver difeso i migranti (e dopo aver augurato il suicidio ai siriani) e dopo la consigliera Tamara Grilli, sempre di Forza Italia, che l’11 maggio scorso aveva scritto dopo la liberazione di Silvia Romano: “Quattro milioni di euro per un regalo di nozze non sono troppi?”, con riferimento ai soldi pagati per il riscatto per la cooperante liberata e a un suo mai confermato matrimonio avvenuto durante la prigionia, tocca a Leonardo Pimpinelli, consigliere leghista, sia in Comune che in Provincia e soprattutto presidente del Consiglio Comunale.

Altro giro, altra battuta sessista, vittima la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina. La quale si è un po’ ‘incartata’ parlando del Comitato tecnico scientifico che ha suggerito le misure anticovid sulla scuola, definendolo ‘organo rigido’. Pimpinelli ha colto l’occasione si fa per dire – e si è prodigato in una raffinatissima considerazione sulla ministra che va al di là dell’aspetto politico: “Ora ho appreso dalla Azzolina che il Comitato Tecnico Scientifico è un “organo rigido”… parlerà x esperienza”. Una performance straordinaria, non c’è che dire, da vero uomo delle istituzioni.

La frase sta già facendo il giro del web e l’indignazione e Pimpinelli, come ormai da classica consuetudine di chi apre bocca e le dà fiato ha pensato bene di cancellare il post. Ma il web non perdona e l’affermazione è già arrivata alla campagna contro l’odio social ‘Odiare ti costa’, un’iniziativa dell’associazione “Pensare Sociale” di sostegno, supporto e aiuto alle vittime di odio sul web.

Certo è che la sindaca Laura Pernazza deve avere il suo bel da fare per tenere a bada la lingua dei suoi consiglieri di maggioranza.