AMELIA – Prenderanno il via a primavera i lavori di ricostruzione della parte crollata delle mura poligonali di Amelia. A darne notizia sono il sindaco e presidente della Provincia, Laura Pernazza, e il vice sindaco, Avio Proietti Scorsoni, dopo avere ricevuto comunicazione da parte della Sovrintendenza del relativo finanziamento. L’importo dei lavori ammonta a 500 mila euro, risorse che saranno utilizzate per ripristinare la porzione di mura crollata nel 2006 a seguito di problemi strutturali. Oltre a quella per il tratto danneggiato, il Comune rende noto che è stata aggiudicata anche la progettazione per la seconda parte dei lavori. Il cantiere in questo caso riguarderà soprattutto la regimentazione idraulica, i percorsi pedonali e la sistemazione dell’area circostante, per un investimento di un milione di euro. La progettazione dovrà essere eseguita entro 100 giorni.