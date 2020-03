Terni, ambulanze equipaggiate per il Coronavirus: anche l’Opera Pia scende in campo

TERNI – In questo periodo di emergenza prosegue il lavoro sul campo del personale e dei volontari dell’Opera Pia pubblica assistenza di Terni che, in modo incessante, con il servizio autoparco e con il personale impegnato nelle due postazioni attive nel servizio emergenza urgenza territoriale 118, sostengono l’azione del sistema sanitario e sociale regionale. L’Opera è presente in città da oltre 120 anni e garantisce servizi di trasporto attivi anche dodici ore, 7 giorni su 7.

Competenze “Consapevole di rappresentare un patrimonio di valori e di competenze professionali, sempre al servizio dei cittadini in un momento d’emergenza – spiegano dall’associazione – oltre a rimanere operativa grazie ai suoi volontari anche h24 per la gestione dei servizi quotidiani necessari alla comunità, l’Oppa si è resa disponibile a svolgere servizi aggiuntivi per soddisfare ogni necessità che si verifica nel corso della emergenza Covid-19. Stiamo impiegando ambulanze con allestimenti avanzati dotate di specifiche apparecchiature sanitarie e personale adeguatamente formato, per il trasferimento di malati e pazienti covid-19 positivi o sospetti presso domicili, strutture e altri ospedali, come richiesto dalle autorità sanitarie territoriali che stanno dimostrando il massimo impegno e professionalità e che ci sentiamo di ringraziare a nome di tutti i nostri soci ed utenti”.