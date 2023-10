Ambiente, Terni avanza nella classifica delle città verdi: Perugia perde posizioni

MILANO – Terni avanza nella classifica di Ecosistema Urbano 2023, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali di 105 Comuni, e si piazza quest’anno tra le prime 20 città, al 12/o posto, risalendo dalla 25/a posizione del 2022. Scende invece Perugia, dalla 19/a alla 24/a posizione. Lo studio prende in esame cinque diverse sezioni: ambiente, aria, acqua, mobilità e rifiuti . Per quanto riguarda l’ambiente, emerge, fra l’altro, che il capoluogo umbro è alla 23/a posizione per numero di alberi ogni 100 abitanti (sono 29,7) e per lo stesso indicatore Terni è 38/a con 21,4.

La raccolta differenziata

Quanto alla raccolta differenziata, Terni è 16/a e Perugia 29/a. Tra gli altri indicatori presi in considerazione, la concentrazione di Pm10, con Perugia 32/a (20,5) e Terni 69/a (26,3). Quanto alla dispersione idrica, Perugia è 60/a e Terni 66/a. Terni ha ottenuto buone performance quanto alkle isole pedonali (nona, mentre Perugia è 54/a), il verde totale (settimana, Perugia 147a), i consumi idrici domestici (177a, Perugia 30/a). Quanto alla concentrazione di auto ogni 100 abitanti: Terni è 72/a e Perugia 96/a.