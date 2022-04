Ambiente, natura e legalità: a Terni torna la Festa dell’albero

TERNI – Torna in città la Festa dell’albero. Quest’anno per la 27esima edizione dell’evento al centro l’ambiente, la natura e la legalità. Appuntamento giovedì alle 9.30 al parco ‘Emanuela Loi’ di viale Trento. L’evento, organizzato dall’associazione di volontariato Myricae nell’ambito del patto di collaborazione stipulato con il comune di Terni, è patrocinato dagli assessorati comunali all’ambiente e allo sport, dal Coni, dall’ufficio scolastico regionale, con la collaborazione dell’Aics e, anche quest’anno, vedrà la partecipazione della polizia di Stato, sezione polizia Stradale di Terni e della Croce rossa italiana e si inserisce nell’ambito dell’iniziativa ‘Insieme per coltivare il seme della legalità’, dedicata agli studenti. Proprio per questo, nella stessa giornata gli alunni della scuola media dell’istituto Marconi di Terni saranno invitati e assisteranno alla messa a dimora di un albero, un salice piangente, acquistato con il ricavato della manifestazione e gara podistica ‘Porta un amico, pianteremo un albero’.