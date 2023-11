Ambiente, maxi progetto di risparmio energetico e termico a Todi

Nel particolare

Saranno interessati dalla riqualificazione anche 206 quadri elettrici e 5.500 metri di linea di pubblica illuminazione. Il progetto prevede anche interventi di efficientamento energetico su una quarantina di edifici pubblici. Enel X installerà poi 10 impianti fotovoltaici e tre solari termici, oltre a realizzare un edificio Nzeb, a consumo quasi nullo, sempre sul parco immobili del Comune. Interventi riguarderanno anche “alcuni semafori e videocamere sorveglianza per una smart city a tutto tondo”, ha evidenziato Amoroso.Riguardo l’illuminazione, che sarà dotata di telecontrollo il progetto è stato esteso anche alla valorizzazione delle mura urbiche da Porta Fratta a Porta Romana. Il sindaco Ruggiano ha evidenziato che il progetto porterà notevoli benefici in fatto di risparmio. I dati parlano di un calo di consumi del 25,43 per cento per il gas metano, del 13,32% per l’energia elettrica e del 70% per l’illuminazione pubblica.