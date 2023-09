Ambiente, in Umbria un nuovo Sportello per la solidarietà energetica

CITTA’ DI CASTELLO – La solidarietà energetica fa tappa in Umbria, a Città di Castello con uno Sportello energia,dedicato agli abitanti della città per approfondire le tematiche dell’energia e del risparmio energetico promosso da Fondazione Banco dell’energia e JTI Italia. Il progetto, presentato oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Città di Castello, rientra nell’ambito dell’iniziativa “Energia in periferia – Umbria”,per supportare le famiglie a rischio di povertà energetica residenti nelle zone periferiche delle città. Lo sportello è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Città di Castello e sarà gestito dalle Associazioni dei Consumatori Adiconsum e Unione Nazionale Consumatori Umbria. All’evento di presentazione sono intervenuti Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, Lorenzo Fronteddu, corporate affairs & communication director di JTI Italia, Giancarlo Monsignori, presidente Adiconsum Umbria, Damiano Marinelli, presidente Unione Nazionale Consumatori Umbria e Silvia Pedrotti, responsabile fondazione Banco dell’energia.