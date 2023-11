Ambiente, dal consiglio regionale arriva il semaforo verde al Piano rifiuti

PERUGIA – Dopo diverse ore di dibattito martedì pomeriggio il consiglio regionale ha approvato a maggioranza il Piano regionale dei rifiuti. Dopo un lungo dibattito, durato diverse ore, i voti favorevoli sono stati 13 e sei i contrari mentre un consigliere (Donatella Porzi, Misto-Azione) si è astenuto. Respinti tutti gli emendamenti presentati dal capogruppo del Movimento 5 stelle Thomas De Luca e, uno, dal consigliere del Pd Michele Bettarelli. A favore del Piano ha votato Andrea Fora (Patto civico).

Le novità del Piano

“Il Piano – si legge in una nota di Palazzo Cesaroni – individua sei obiettivi generali: ridurre la produzione dei rifiuti; minimizzare lo smaltimento in discarica con il conferimento massimo del sette per cento del totale rifiuti urbani entro il 2030, con cinque anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale; incrementare quali-quantitativamente la raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti (indice di riciclo al 65 per cento entro il 2030) con cinque anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale; uniformare le modalità dei sistemi di raccolta; aumentare la conoscenza e promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili in tema di rifiuti ed economia circolare; razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico nel rispetto del principio di prossimità ed al fine del contenimento dei costi. Sarà l’Auri a decidere la localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, la cui messa in esercizio viene prevista per il mese di gennaio 2028, segnando così l’interruzione del conferimento in discarica dei rifiuti derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani che potranno essere recuperati dal punto di vista energetico”.

