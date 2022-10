Amanda Knox, blitz in Umbria: gita a Gubbio con Sollecito 15 anni dopo il caso-Meredith

GUBBIO – Amanda Knox è stata a Perugia e Gubbio quest’estate, a metà giugno, in gran segreto. Lo scoop è del tabloid britannico Mirror, il quale rivela che in quella occasione l’ex studentessa americana si è riunita a Raffaele Sollecito, anch’egli ex studente ed oggi ingegnere informatico che fu protagonista a Perugia insieme a lei della vicenda relativa all’assassinio di Meredith Kercher.

Per la studentessa britannica, residente con loro in via della Pergola il lungo processo, con diversi ribaltoni, si è concluso con l’assoluzione di entrambi e la sola condanna, con patteggiamento di Rudy Guede, tornato libero nel novembre del 2021 dopo avere scontato 16 anni di reclusione.

La gita galeotta

Si tratta, secondo quanto emerge, della gita a Gubbio, che l’allora coppia aveva in programma di fare il 2 novembre 2007, il giorno in cui la studentessa universitaria di Leeds Meredith Kercher, 21 anni, fu trovata nella sua camera da letto con la gola tagliata e segni di violenza sessuale”. Quattro giorni dopo, Sollecito e Knox furono arrestati.

“E’ stato così bello – ha raccontato Sollecito secondo quanto riferisce il Mirror – avevamo programmato di andare lì il giorno in cui è stato trovato il corpo di Meredith. Avevamo programmato quel viaggio perché ovviamente non sapevamo cosa le fosse successo e quel giorno non avevamo impegni. È stato dolce-amaro tornarci perché dovevamo andare lì in circostanze così diverse, ma è stato bello per noi poter parlare di altro” rispetto al processo per la morte di Meredith.

Non solo Gubbio

Nell’occasione del suo ritorno in Umbria, Amanda Knox si sarebbe recata anche a Perugia, dove, avrebbe il suo difensore storico, l’avvocato Luciano Ghirga, insieme all’altro legale Carlo Dalla Vedova e all’ex cappellano della sezione femminile del carcere don Saulo Scarabattoli.

“L’ho trovata bene, tranquilla e affettuosa” ha detto l’avvocato Ghirga. “Prima – ha aggiunto – era forse più estroversa mentre ora è molto mamma, concentrata sulla figlia Eureka”.