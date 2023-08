Am Terni Television, Bassanelli nuovo direttore generale

TERNI – A poco più di un anno dalla sua nascita, Am Terni Television (canale 84 DTT) si dota di un direttore generale: Andrea Bassanelli. Nato ad Amelia nel 1965, giornalista pubblicista, Bassanelli è il direttore della rivista di tuning Fedeltà del Suono. Fino a poche settimane fa, ricopriva l’incarico di responsabile della comunicazione di Alternativa Popolare, il partito del sindaco di Terni Bandecchi

Le parole di Marzi

“Ho scelto di affidare la Direzione Generale dell’emittente ad un professionista serio e preparato, molto introdotto nell’ambiente ternano e regionale” afferma l’editore Amerigo Marzi che aggiunge “tale nomina si inserisce in un più ampio e articolato progetto di riorganizzazione e potenziamento dell’emittente, teso a svilupparne le potenzialità per farne diventare uno dei top player regionali della comunicazione televisiva e non solo”.

Le parole di Bassanelli

Dal canto suo il nuovo Direttore Generale, Andrea Bassanelli, ci tiene a precisare che “ho trovato in Amerigo Marzi un imprenditore capace e interessato a sviluppare ulteriormente l’emittente, consentendomi di avere le risorse necessarie per un progetto di medio e lungo termine, volto alla valorizzazione di tutte le risorse già presenti, umane e non, tutte di altissima qualità, che abbia come obiettivo finale quello di far diventare l’emittente cittadina sempre più al centro di un progetto che vede Terni, e l’Umbria, quale focus di una comunicazione moderna e dinamica”.

Come primo atto di questo nuovo corso, il neo direttore annuncia che AM Terni Television si avvarrà per tutta la stagione calcistica 2023/24 della presenza, come co-conduttrice, di Elena Proietti Trotti, esperta di calcio e grande tifosa della Ternana. La struttura di AM Terni Television saluta il nuovo Direttore Generale e la nuova collaboratrice, certa che saranno le prime pietre di un progetto di consolidamento e di apertura di nuove prospettive che vedranno la luce nei prossimi mesi di quest’anno.