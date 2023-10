AM Terni Television, Alessandro Laureti nuovo direttore responsabile

TERNI- Cambio in famiglia alla direzione di AM Terni Television (canale 84 DTT). Alessandro Laureti, classe 1984, prende il posto del padre Massimo alla direzione della testata giornalistica dopo le dimissioni presentate da quest’ultimo.

In una nota, l’emittente: “saluta e ringrazia Massimo Laureti per l’impegno profuso nel lanciare AMTerni Television e per portare la redazione giornalistica ai livelli in cui oggi ci troviamo a operare, lasciando il testimone al figlio Alessandro Laureti. Come emi*ente quindi non possiamo che rallegrarci di questa staffetta.

Altra novità all’interno dell’emittente è il ruolo di Direttore Editoriale, che si affianca a quello di Direttore Generale, che sempre dal primo di ottobre andrà a ricoprire il giornalista Andrea Bassanelli. Anche questa nomina si inserisce in un più ampio progetto di ristrutturazione generale ed editoriale dell’emittente AM Terni Television fortemente voluto dall’Editore, Amerigo Marzi, che ha deciso di continuare a investire nel settore dei media e della comunicazione in generale a livello regionale”.