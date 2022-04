Alvini accende il derby del Grifo: “Rispetto per la Ternana, ma noi siamo il Perugia”

PERUGIA – Poche parole per non svelare le carte prima del derby di domani pomeriggio al Liberati. Massimiliano Alvini, tecnico del Grifo, dice: “Faremo la nostra partita per fare il massimo. ‘Fuori casa abbiamo vinto 8 partite, 8 e abbiamo pareggiate e 2 e abbiamo perse. Anzi, una, perchè l’altra non l’ha persa la squadra’

Sui rossoverdi

” Arrivare alla trentasettesima per giocarsi un obiettivo importante è una grade e meritata opportunità. Bello potersi giocare questa partita. Della Ternana abbiamo grande rispetto, sappiamo che che è in salute e lo dicono i risultati, ma noi siamo il Perugia e vogliamo fare il massimo. Rispetto all’andata vogliamo avere più equilibrio nei due tempi. Chi deciderà? Entrambe abbiamo singoli in grado di decidere la partita ma se non giochiamo di squadra non andiamo da nessuna parte. I tifosi della Nord non verranno? Non ci siamo mai sentiti soli in tutto il campionato, avremo 400 persone al Liberati e tante che ci spingeranno da casa, non siamo e non saremo mai soli e faremo di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi, è il derby dell’Umbria e siamo fortunati a viverlo. No esistono ansie nè paure, solo la gioia di poterlo giocare. Noi abbiamo atteggiamento, mentalità vincenti e li metteremo in campo insieme alla nostra disciplina, il focus, la voglia, le idee. Vogliamo fare qualcosa di ancora più importante con tutto quello che comporta”