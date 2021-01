Altro rinforzo per il Perugia, arriva l’ex Fere e Bari Di Noia

Nuovo colpo per il Perugia, che preleva in prestito dal Chievo l’esterno sinistro Giovanni Di Noia, che torna dunque in serie C dopo una prima parte di stagione che lo ha visto poco in campo. Così la nota del club.

“AC Perugia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la società AC Chievo Verona per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto e obbligo di riscatto) fino al 30/6/2021 delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Noia. Benvenuto in biancorosso Giovanni!”

Di Noia, è cresciuto nella Primavera del Bari e nel corso della carriera ha indossato la maglia di Pontedera, Matera, Ternana, Cesena, Bari, Carpi, Chievo e Chieti. Sarà già a disposizione di Caserta nella prossima sfida di campionato