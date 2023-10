Altro che Fermo, il Grifo si muove: Lisi e Paz regalano i tre punti

FERMO – Dominio totale e tre punti conquistati gagliardamente. Non c’è partita per il Grifo, che domina dal primo minuto fino al triplice fischio la sfida in esterna contro i padroni di casa della Fermana. Decidono tutto le reti di Lisi al quarto d’ora del primo tempo e di Paz al decimo della ripresa. Un successo tondo, che oltre alla gioia della vittoria regala al Grifo e ai suoi tifosi una delle migliori prestazioni dall’inizio della stagione.

Primo tempo

Per il posto tra i pali il ballottaggio lo vince Furlan su Abibi (schierato nel match di coppa vincente col Monterosi). Sulla sinistra c’è Bozzolan. Lisi e Matos coppia offensiva con Santoro dietro. Misuraca mette al tappeto Mezzoni e per il giocatore della squadra di casa scatta l’ammonizione. Calcio di punizione per il Grifo: Lisi si libera in area, cade, tira e manda la sfera a un palmo di mano dalla porta di Borghetto. Altra occasione al 6’: traversone di Santoro, Iannoni svetta ma l’incornata non è fortunata. Quando scocca il quarto d’ora i biancorossi mettono il naso avanti: Matos crossa da destra, Lisi sfodera un piattone di destro e con un rigore in movimento segna il gol dello 0-1. Altro giallo per la formazione casalinga al 17’: Fort atterra Kouan e il signor Castellone lo aggiunge alla lista dei cattivi. Al 33’ quello che sembra un tiro senza pensieri di Giandonato impatta sulla traversa sopra la testa di Furlan. Poco dopo Matos commette fallo su Pinzi e si becca l’ammonizione. Al 36’ proprio il numero 10 dei gialloblu vede spegnere i propri sogni di gloria sul secondo palo. Si gioca fino al 47’, poi le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Si torna in campo e Baldini mette Paz al posto di Mezzoni. Al 49’ Barolomei di destro la spedisce tra le mani di Borghetto. Al 50’ contatto irregolare di Giandonato su Santoro ed è giallo per il 20 dei canarini. Doppia sostituzione per la Fermana al 53’: fuori Scorza e Pinzi, dentro Fontana e Tilli. Al 55’ bis perugino. Palla lunga di Lisi, Paz colpisce di testa ed 0-2. Grande prodezza di Santoro che salta tutti ma l’estremo della formazione padrona di casa salva in angolo. Al 58’ Curatolo parte in contropiede dopo aver rubato palla ad Angella; Furlan c’è. Nuovi avvicendamenti per Bruniera: al 65’ vanno in panchina Curatolo e Semprini, fanno il loro ingresso Montini ed Eleuteri. Al 67’ punizione di Bartolomei e nulla di fatto. Per i canarini un minuto più tardi ci prova Montini e anche questa volta il portiere ospite è attento e cattura. Al 73’ anche fontana tenta il centro da fuori area con la sfera che sfila a lato del fortino biancorosso. Al 78’ Kouan dà il cinque a Seghetti. All’84’ Seghetti cerca il tris ma non riesce nei propri intenti. Quindi, altri due rimaneggiamenti per i biancorossi: out Bozzolan e Santoro per Cancellieri e Acella. Unica preoccupazione vera per Furlan, all’86’, la deviazione del numero 3 dei grifoni su un conclusione di Eleuteri. Al 92’ sibila nei pressi del palo della porta perugina una punizione calciata da Pistolesi. Ultimo atto al 93’ con l’ingresso sul rettangolo verde di Giunti che prende il testimone da Iannoni. Al 95’ esplode la felicità della truppa di Baldini e dei 450 tifosi biancorossi arrivati al Recchioni.

FERMANA-PERUGIA 0-2 (0-1)

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Laverone, Fort, Calderoni, Pistolesi; Scorza (7’st Fontana), Giandonato, Misuraca (22’st ’ Vessella sv); Semprini (17’st Eleuteri ), Curatolo (17’st Montini), Pinzi (7’st Tilli ) A disp.: Furlanetto, De Pascalis, Spedalieri, Paponi, Santi, Biral, Grassi, Palmucci, All.: Bruniera

PERUGIA (4-3-2-1): Furlan; Mezzoni (1’st Paz), Angella, Vulikic , Bozzolan (39’st Cancellieri); Iannoni (47’st Giunti), Bartolomei, Kouan (22’st Seghetti); Santoro (39’st Acella sv), Lisi ; Matos. A disp.:Abibi, Morichelli, Ebnoutalib, Torrasi, Souarè, Ricci.All. Baldini.

ARBITRO: Domenico Castellone di Napoli (Michele Piatti di Como – Fabio Dell’Arciprete di Vasto) IV UFFICIALE: Andrea Zoppi di Firenze

RETI: 15′ pt Lisi, 10′ st Paz

NOTE: serata mite. Presenti 1741 spettatori di cui 430 tifosi ospiti. Ammoniti Fort, Matos, Giandonato