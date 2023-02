Altra delusione per il Gubbio che perde in casa con la Carrarese

GUBBIO- Il turno infrasettimanale regala un’altra delusione per il Gubbio che cede 2-1 al Barbetti contro la Carrarese.

Reti tutte nella ripresa. Al minuto 12′ il vantaggio dei marmiferi: Schiavi carica il destro dai venti metri con un tiro di controbalzo potente e preciso che si insacca alla spalle di Di Gennaro. Pari al 2′ di recupero con Semeraro da due passi, ma è doccia gelata per la rete al 6′ di recupero di Della Latta con una bordata che finisce sotto il sette.

Il tabellino

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro; Dutu (31′ st Semeraro), Redolfi, Bonini; Corsinelli (18′ st Morelli), Rosaia, Bulevardi (18′ st Vitale), Nicolao (7′ st Toscano); Arena, Di Stefano (7′ st Spina); Vazquez. A disp.: Meneghetti, Portanova, Signorini, Tazzer, Bontà. All.: Braglia (squalificato, in panchina De Simone).

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Cicconi, Della Latta, Cerretelli, Schiavi (48′ st Bozhanaj), Coccia; Giannetti (22′ st Capello), Bernardotto (22′ st Energe). A disp.: Rovida, Gatti, Folino, D’Ambrosio, Grassini, Frey, Pinto, Castigliani, Palmieri. All.: Dal Canto.

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (assistenti: Croce-Pizzoni IV ufficiale Grieco)

Reti: 13′ st Schiavi (C), 49′ st Semeraro (G), 51′ st Della Latta (C).

Note: Allontanato al 47′ st il tecnico Dal Canto (C) per proteste. Ammoniti: Coccia (C), Nicolao (G), Della Latta (C), Marino (C), Schiavi (C). Angoli: 2-2. Recupero: 0′ pt; 7′ st. Spettatori: 690 (439 abbonati), di cui 13 di Carrara nel settore ospiti.