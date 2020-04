All’Isuc la spunta l’avvocato Biscotti nel testa a testa con Teresa Severini

PERUGIA – La presidente della Regione, Tesei, d’intesa come, da regolamento, con il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta, ha individuato l’avvocato Valter Biscotti come commissario straordinario dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (Isuc). La nomina sarà formalizzata da un’apposita delibera della giunta regionale. L’avvocato Biscotti, classe ’59, dopo la laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia ha intrapreso la professione di avvocato iscrivendosi, dopo la pratica, all’albo nel 1987. Cassazionista dal 1999, assistente universitario, consulente legale di numerose aziende, svariate esperienze in campo di diritto penale, ha sempre espresso passioni culturali e di collezionismo e conservazione. E’ stato inoltre autore di diverse pubblicazioni tra cui “L’orizzonte europeo della globalizzazioni” (2005), “Principi di nuova Giustizia” (2015), “La tutela della vittima del reato” (2018), “Pecorelli deve morire”. Stando ad alcune indiscrezioni Biscotti fino all’ultimo è stato in ballottaggio con l’ex assessore alla Cultura di Perugia, Teresa Severini. Alla fine nella giostra l’ha spuntata l’avvocato.