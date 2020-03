Allevatore sversa a terra liquami: sequestrati tre mila suini e denunciato

CASTIGLIONE DEL LAGO – Un allevatore di suini di Castiglione del Lago è stato denunciato per aver sversato a terre 8.500 litri di liquami anziché avviarli a trattamento. L’operatore economico è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri forestali che lo tenevano d’occhio. Di fronte all’operazione illecita di sversamento dei liquami, i militari hanno anche fatto scattare d’iniziativa il sequestro preventivo di tre capannoni che ospitano quasi 3 mila capi suini. Sigilli anche a un impianto di compostaggio adibito al trattamento in loco proprio dei liquami e attrezzature connesse, imposte stringenti condizioni finalizzate a garantire una maggiore tutela ambientale.